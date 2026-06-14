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Polícia

Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável e falsa identidade em Muaná

A ação policial teve início após o pai de uma adolescente de 12 anos procurar a delegacia local

O Liberal
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Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável e falsa identidade em Muaná. (Divulgação | PC)

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Muaná, prendeu em flagrante na tarde da última sexta-feira (12) um homem identificado pelas iniciais G.P.D.M. Ele é acusado dos crimes de estupro de vulnerável, em regime de continuidade delitiva, e falsa identidade.

A ação policial teve início após o pai de uma adolescente de 12 anos procurar a delegacia local. Segundo o relato do responsável, a jovem havia saído de casa há cerca de uma semana sob o pretexto de passar alguns dias na residência da irmã mais velha. No entanto, o pai descobriu que a filha estava, na verdade, morando e convivendo maritalmente com o acusado, que é maior de idade.

Diante da gravidade da denúncia, a equipe de plantão iniciou diligências imediatas e localizou o endereço indicado. No local, os policiais constataram o fato. A adolescente confirmou ter tido relações sexuais com o suspeito, que também confessou o ato aos agentes.

G.P.D.M. recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à unidade policial. Durante o interrogatório, o suspeito tentou enganar os policiais mentindo sobre a sua idade, alegando ter 17 anos para tentar se passar por menor de idade. A farsa, contudo, foi desmascarada após uma consulta simples aos sistemas de dados oficiais da polícia, que confirmou a sua maioridade penal.

O acusado foi autuado em flagrante com base nos artigos 217-A (estupro de vulnerável) combinado com o artigo 71 (continuidade delitiva) e artigo 307 (falsa identidade), todos do Código Penal Brasileiro. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça.

A adolescente foi acolhida e encaminhada para a realização de exame sexológico, atendimento médico com protocolos de profilaxia e acompanhamento psicossocial por meio do programa Pará Paz.

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