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Polícia

Jamaica é assassinado a pauladas em Marabá neste domingo (14)

Homicídio de Jackson Carlos Rocha da Costa, de 29 anos, ocorreu durante essa madrugada

O Liberal
fonte

Jamaica foi morto a pauladas na madrugada deste domingo (14). (O Liberal / Arquivo)

Jackson Carlos Rocha da Costa, de 29 anos, conhecido como “Jamaica”, foi morto na madrugada neste domingo (14), na Avenida Itacaiúnas, esquina com a rua Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Novo Planalto, em Marabá, na região sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima teria sido assassinada a pauladas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 5h para verificar a presença de um corpo em via pública. A guarnição que atendeu a ocorrência constatou no local o óbito e isolaram a área para os trabalhos periciais.

Segundo informações do portal Carajás Notícias, moradores relataram à polícia que Jackson teria sido agredido com golpes de madeira. Entretanto, não havia informações sobre a identidade ou o paradeiro dos autores do crime.

O Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen) aponta que a vítima possuía condenação por roubo qualificado e cumpria pena em regime semiaberto. A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a motivação e identificar os responsáveis. Informações preliminares indicam que a vítima seria pessoa vulnerável em situação de rua, que foi atingida por golpes de objeto contundente. Perícias foram solicitadas.

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