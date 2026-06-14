Jamaica é assassinado a pauladas em Marabá neste domingo (14)
Homicídio de Jackson Carlos Rocha da Costa, de 29 anos, ocorreu durante essa madrugada
Jackson Carlos Rocha da Costa, de 29 anos, conhecido como “Jamaica”, foi morto na madrugada neste domingo (14), na Avenida Itacaiúnas, esquina com a rua Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Novo Planalto, em Marabá, na região sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima teria sido assassinada a pauladas.
A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 5h para verificar a presença de um corpo em via pública. A guarnição que atendeu a ocorrência constatou no local o óbito e isolaram a área para os trabalhos periciais.
Segundo informações do portal Carajás Notícias, moradores relataram à polícia que Jackson teria sido agredido com golpes de madeira. Entretanto, não havia informações sobre a identidade ou o paradeiro dos autores do crime.
O Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen) aponta que a vítima possuía condenação por roubo qualificado e cumpria pena em regime semiaberto. A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a motivação e identificar os responsáveis. Informações preliminares indicam que a vítima seria pessoa vulnerável em situação de rua, que foi atingida por golpes de objeto contundente. Perícias foram solicitadas.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA