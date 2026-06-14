Suspeito de matar ‘Baiana’ após discussão por bombril é preso pela Polícia Civil em Marabá

A Polícia Civil do Pará cumpriu, neste sábado (13), a prisão temporária de Marcos Vinicius Souza da Silva, conhecido como “Gordinho”, apontado como principal suspeito de matar Aurizete Rocha França, mais conhecida como “Baiana”, figura bastante conhecida na região da Velha Marabá, no sudeste do Estado.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá e cumprido por equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá, com apoio da Delegacia de Floresta do Araguaia.

De acordo com as investigações, Aurizete mantinha um relacionamento com o suspeito. A Polícia Civil apurou que o crime teria sido motivado por uma discussão considerada banal. Segundo as informações levantadas pelos investigadores, a vítima teria se recusado a entregar um pedaço de bombril solicitado por Marcos Vinicius para ser utilizado no consumo de drogas.

Ainda conforme a polícia, após o desentendimento, o suspeito teria estrangulado a mulher utilizando um pedaço de fio. Em seguida, ele fugiu da cidade para tentar escapar das investigações.

A localização de Marcos Vinicius foi possível graças a denúncias anônimas e ao compartilhamento de informações entre as equipes policiais de Marabá e Floresta do Araguaia. Após ser localizado, ele foi preso e encaminhado à delegacia, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.