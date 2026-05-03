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Polícia

Dupla que carregava vergalhão em moto atinge criança e é presa; vítima teve lesão grave

O caso foi registrado no sábado (2), em Soure, no Marajó, quando a criança andava de bicicleta

O Liberal
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Suspeitos são presos após criança ser atingida por vergalhão em acidente em Soure. (Foto: Redes Sociais)

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil em Soure, no Marajó, suspeitos de envolvimento em um grave acidente que deixou uma criança de apenas 6 anos gravemente ferida. A dupla foi localizada no sábado (2) após diligências realizadas por equipes policiais horas depois do acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a criança andava de bicicleta quando foi atingida por um vergalhão transportado pelos suspeitos que estavam de moto.

De acordo com a polícia, as buscas foram iniciadas logo após a mãe da vítima procurar a unidade policial para denunciar o caso. Com base em imagens de monitoramento e depoimentos, os investigadores conseguiram identificar e localizar os suspeitos, que foram encaminhados à delegacia e autuados em flagrante.

Durante a apuração, foi constatado que um dos homens, que conduzia a motocicleta no momento do ocorrido, não possuía habilitação. Além disso, segundo a polícia, os dois teriam deixado o local sem prestar socorro à vítima, o que agravou a situação.

O caso aconteceu por volta das 9h40 da manhã do sábado. Conforme as investigações e as imagens da câmera, os suspeitos trafegavam na moto transportando um vergalhão metálico de grandes proporções, de forma irregular e sem qualquer tipo de sinalização. O material ultrapassava os limites do veículo e acabou atingindo uma criança que brincava na via pública.

Com o impacto, o objeto perfurou a região lombar da vítima, causando uma lesão grave e próxima ao pulmão. A criança precisou ser socorrida com urgência para atendimento médico.

Ainda segundo a Polícia Civil, o transporte inadequado do material colocou em risco não apenas a vítima, mas também outras pessoas que circulavam pela área. A dupla foi autuada com base nos artigos 303, parágrafo 1º, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que tratam de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro. Um dos suspeitos já possui antecedentes criminais por furto e lesão corporal. Ambos permanecem à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

Em nota, a Polícia Civil também confirma a prisão dos suspeitos. “A Polícia Civil do Pará informa que dois suspeitos de provocar o acidente foram presos e apresentados na Delegacia de Soure por Lesão corporal no trânsito majorada pela ausência de habilitação para dirigir e afastamento do local do acidente para evitar responsabilização”, informam.

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