Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é investigado por suspeita de abuso sexual contra menina de 11 anos em Abaetetuba

Até quinta-feira (28), o suspeito não havia sido localizado

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Reprodução)

Um homem de 33 anos está sendo investigado por suspeita de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O caso foi denunciado à Polícia Militar na noite da última segunda-feira (25), na rodovia Dr. João Miranda. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo.

De acordo com informações da PM, a guarnição foi acionada por volta das 22h para atender uma ocorrência envolvendo possível estupro contra uma criança. No local, a mulher se identificou como mãe da vítima e relatou aos policiais que o cunhado, de 33 anos, teria abusado sexualmente da filha dela.

Após a denúncia, os militares seguiram até o endereço do suspeito, localizado em um condomínio, no bairro Santa Rosa. No entanto, ao chegarem ao imóvel, os agentes constataram que o homem já havia deixado o local.

Segundo informações repassadas à polícia, a criança teria relatado episódios recorrentes de violência atribuídos ao suspeito em diferentes locais frequentados pela família. Ainda conforme a denúncia, mensagens e conversas em redes sociais e aplicativos de celular foram entregues aos agentes e deverão passar por análise durante as investigações.

A vítima foi encaminhada junto com a mãe para a delegacia do município, onde o caso foi registrado e serão adotados os procedimentos cabíveis. Até o momento, o suspeito não havia sido localizado. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é investigado por suspeita de abuso sexual contra menina de 11 anos em Abaetetuba

Até quinta-feira (28), o suspeito não havia sido localizado

28.05.26 12h38

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Operação prende 11 mulheres suspeitas de integrar organização criminosa no Pará

As diligências foram realizadas simultaneamente nos municípios de Belém, Ananindeua, MaritubaAbaetetuba, Barcarena, Prainha, Redenção, Salinópolis, Bragança, Almeirim e Breves.

28.05.26 12h14

PERDA

Moradores relatam desespero durante incêndio em vila no bairro do Guamá, em Belém

O incêndio ocorreu na manhã desta quinta-feira (28)

28.05.26 11h46

INCÊNDIO

Incêndio no Guamá deixa 17 pessoas prejudicadas, diz Defesa Civil de Belém

As chamas consumiram totalmente duas casas e outras duas ficaram parcialmente queimadas

28.05.26 11h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio atinge casas em vila no bairro do Guamá, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (28)

28.05.26 8h43

INVESTIGAÇÃO

Homem é investigado por suspeita de abuso sexual contra menina de 11 anos em Abaetetuba

Até quinta-feira (28), o suspeito não havia sido localizado

28.05.26 12h38

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Operação prende 11 mulheres suspeitas de integrar organização criminosa no Pará

As diligências foram realizadas simultaneamente nos municípios de Belém, Ananindeua, MaritubaAbaetetuba, Barcarena, Prainha, Redenção, Salinópolis, Bragança, Almeirim e Breves.

28.05.26 12h14

INTERVENÇÃO POLICIAL

Dois suspeitos morrem após troca de tiros com a polícia em Tomé-Açu

A intervenção foi registrada na madrugada de quarta-feira (27).

28.05.26 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda