Homem é investigado por suspeita de abuso sexual contra menina de 11 anos em Abaetetuba

Um homem de 33 anos está sendo investigado por suspeita de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O caso foi denunciado à Polícia Militar na noite da última segunda-feira (25), na rodovia Dr. João Miranda. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo.

De acordo com informações da PM, a guarnição foi acionada por volta das 22h para atender uma ocorrência envolvendo possível estupro contra uma criança. No local, a mulher se identificou como mãe da vítima e relatou aos policiais que o cunhado, de 33 anos, teria abusado sexualmente da filha dela.

Após a denúncia, os militares seguiram até o endereço do suspeito, localizado em um condomínio, no bairro Santa Rosa. No entanto, ao chegarem ao imóvel, os agentes constataram que o homem já havia deixado o local.

Segundo informações repassadas à polícia, a criança teria relatado episódios recorrentes de violência atribuídos ao suspeito em diferentes locais frequentados pela família. Ainda conforme a denúncia, mensagens e conversas em redes sociais e aplicativos de celular foram entregues aos agentes e deverão passar por análise durante as investigações.

A vítima foi encaminhada junto com a mãe para a delegacia do município, onde o caso foi registrado e serão adotados os procedimentos cabíveis. Até o momento, o suspeito não havia sido localizado.