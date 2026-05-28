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Polícia

Moradores relatam desespero durante incêndio em vila no bairro do Guamá, em Belém

O incêndio ocorreu na manhã desta quinta-feira (28)

O Liberal
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Moradores relatam desespero durante incêndio em vila no bairro do Guamá, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Moradores da Vila São Jorge, no bairro do Guamá, em Belém, viveram momentos de desespero durante o incêndio que destruiu duas casas de madeira e atingiu parcialmente outros dois imóveis na manhã desta quinta-feira (28). As vítimas relataram a correria, medo e perdas materiais provocadas pelo rápido avanço das chamas.

A cozinheira Marcia dos Santos Pantoja, que teve a casa destruída, contou que percebeu o incêndio ainda no início e tentou pedir ajuda aos vizinhos. “Começou por volta das 7h30 da manhã. Eu estava na janela olhando quando vi saindo muita fumaça da casa da vizinha. Fui dar o primeiro socorro, gritando e pedindo ajuda para os outros moradores”, relatou.

Segundo ela, o fogo se espalhou rapidamente pela vila e impediu qualquer tentativa de salvar objetos pessoais. “O fogo foi tão rápido que não deu tempo de tirar nada das casas. As pessoas vinham com balde tentando jogar água, mas foi muito rápido”, disse.

Marcia afirmou que os moradores ficaram assustados diante da intensidade das chamas. “Foi um desespero para nossa família. A gente não sabe o que aconteceu para começar essa fumaça toda e esse fogo”, lamentou.

Apesar da destruição, ela destacou que ninguém ficou ferido. “Ninguém saiu machucado, graças a Deus. Foram duas casas atingidas diretamente e mais duas parcialmente”, contou.

Angústia

O morador Luís Marcos Conceição, de 42 anos, teve a residência parcialmente destruída pelo incêndio. Ele disse que não estava em casa no momento em que o fogo começou e soube da situação por meio de um telefonema.

“Um amigo ligou pra mim e falou que tava pegando fogo na casa do vizinho. Aí eu saí correndo pra cá”, afirmou. Quando chegou ao local, parte da residência já havia sido consumida pelas chamas. “Quando eu cheguei, já tinha bastante coisa perdida e queimada”, disse.

Luís contou que três pessoas moravam na casa atingida, incluindo a mãe dele, que precisou ser retirada às pressas pelos vizinhos. “Conseguiram tirar minha mãe pelo quintal do vizinho, pela parte de trás”, relatou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas que atingiram os imóveis foram controladas, dois tiveram perda total e dois perda parcial. "A perícia foi solicitada e a Defesa Civil Municipal acionada", comunicou.

Ajuda

A Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal, informou que prestou atendimento imediato às famílias atingidas pelo incêndio registrado na manhã desta quinta-feira (28), na rua Caraparu, esquina com a travessa Liberato de Castro, no bairro do Guamá.

"Ao todo, quatro imóveis foram atingidos pelas chamas, sendo dois completamente destruídos e outros dois parcialmente danificados. Uma pessoa sofreu queimaduras leves e recebeu atendimento médico no local.

As equipes da Defesa Civil Municipal realizaram o levantamento inicial dos danos e seguem acompanhando as famílias afetadas para emissão dos laudos técnicos e encaminhamentos necessários aos programas de assistência social do município.

Após a emissão do laudo final, as famílias poderão solicitar apoio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), responsável pela política de assistência social de Belém. A partir da avaliação técnica realizada pela Fundação, poderão ser concedidos benefícios emergenciais destinados às famílias de baixa renda atingidas pela ocorrência, além de encaminhamentos à rede municipal de assistência social.

A Prefeitura de Belém segue acompanhando a situação e reforça que mantém atuação integrada entre os órgãos municipais para assegurar o atendimento necessário às famílias atingidas", diz a nota.

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