Motociclista cai em buraco na avenida Nazaré em Belém

Em Belém, no início da noite desta quarta-feira (27), um motoqueiro, cuja identidade não foi divulgada, caiu em um buraco aberto no meio da avenida Nazaré na esquina com a travessa Dr. Moraes, no bairro de Nazaré.

De imediato, homens que passavam pelo local socorreram o rapaz que apresentou ferimentos leves. As pessoas também se mobilizaram e conseguiram, com bastante esforço, tirar a moto da vítima de dentro do buraco.

Testemunhas disseram que o rapaz afirmou não ter visto o buraco. Condutores de carros e de motos pararam para ver a cena, o trânsito ficou congestionado no trecho, sobretudo por se tratar da hora do rush, período do dia em que o trânsito e o transporte público ficam sobrecarregados, por causa do deslocamento em massa de pessoas, em geral, saindo do trabalho e escolas para voltar para casa, no final do dia.hso.

Até então não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Nas redes sociais, as pessoas lamentaram o ocorrido e se manifestaram em solidariedade ao homem.

O Grupo Liberal pediu informações sobre a ocorrência para o Corpo de Bombeiros do Pará, e aguarda o retorno.