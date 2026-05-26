Corpo de advogada vítima de acidente no Combu será levado para Minas Gerais, diz amigo

O corpo da advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, que morreu após um acidente na ilha do Combu, em Belém, será sepultado em Minas Gerais. A informação foi confirmada nesta terça-feira (26) pelo empresário do ramo náutico Paulo César, amigo da vítima, que acompanha o caso desde o desaparecimento da advogada após um acidente com jet ski, no último domingo (24).

Um familiar de Anna Carolina está em Belém para fazer a identificação oficial do corpo. Nas primeiras horas do dia, um cadáver do sexo feminino foi encontrado por pescadores na região do Furo São Benedito, próximo à Ilha do Combu, área pertencente ao município do Acará. A perícia da Polícia Científica deve confirmar se o corpo realmente é da advogada, para poder fazer a liberação para que ocorra o traslado até Minas Gerais, onde familiares irão realizar as últimas homenagens.

“O primo dela foi para o IML receber o corpo lá. Depois da identificação oficial, o corpo será levado para a cidade de Juiz de Fora, onde os familiares vão fazer o velório e o sepultamento. Todos da família estão aguardando lá em Minas Gerais”, afirmou.

Segundo Paulo César, a família de Anna Carolina não residia no Pará. Um primo da advogada viajou de Minas Gerais para Belém para acompanhar as buscas e os procedimentos após a localização do corpo. “A família dela não é daqui. Veio um primo dela de Minas. Conversei com ele e ele está bem abatido”, disse.

O empresário explicou ainda que o Instituto Médico Legal (IML) deverá concluir os procedimentos periciais antes da liberação oficial do corpo para traslado. “O IML vai fazer a análise e depois liberar o corpo para os familiares. Ainda não sabemos quando será liberado”, declarou.

Buscas

Paulo César também destacou a mobilização de amigos e grupos náuticos durante as buscas pela advogada. Segundo ele, Anna Carolina era bastante conhecida entre praticantes de jet ski na capital paraense.

“As pessoas se mobilizaram porque ela conhecia vários grupos de jet ski. A gente fez as buscas, mas não a encontramos. Nós já sabíamos que, depois de 24 horas, o corpo começa a subir”, afirmou.

De acordo com ele, o corpo foi localizado por moradores ribeirinhos da região do Combu. “Os ribeirinhos encontraram o corpo e chamaram os bombeiros que estavam perto fazendo as buscas. Os bombeiros fizeram o recolhimento”, relatou.

Passeios náuticos

O empresário contou ainda que a advogada participava frequentemente de passeios náuticos realizados aos fins de semana na região das ilhas de Belém.

“Ela sempre participava de passeios de jet ski no Combu aos sábados. Eram encontros com 30, 40 pessoas. No grupo mais próximo dela participavam cerca de 15 a 20 pessoas”, disse.

Segundo Paulo César, Anna Carolina havia se mudado para o Pará para atuar na advocacia e acabou criando fortes vínculos de amizade no estado.

“Ela veio para cá para advogar, gostou da cidade e ficou. Aqui ela tinha muitos amigos que se tornaram a família dela. Era muito querida dentro dos grupos náuticos”, concluiu.

Posicionamento

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que um corpo foi localizado por pescadores locais na manhã desta terça-feira, 26, próximo ao Furo Benedito. "O corpo foi retirado da água e ficou sob responsabilidade da Polícia Científica", comunicou.

A Marinha do Brasil (MB) também confirmou que a busca pelo corpo da advogada foi concluída a partir da atuação conjunta de equipes de Busca e Salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), do Corpo de Bombeiros e de pescadores da região.

"corpo foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis de identificação. Desde o ecebimento da informação do acidente, a CPAOR coordenou e conduziu operações de Busca e Salvamento, com o emprego de equipes e meios navais na região. A Marinha do Brasil solidariza-se com os familiares e amigos da vítima e lamenta

profundamente o ocorrido", declarou.

Ainda foi detalhado pela Marinha que a CPAOR instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), com o propósito de apurar as circunstâncias e possíveis causas do acidente.

"A MB coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental", encerrou.