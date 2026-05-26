Após perseguição, quarteto é preso ao manter motorista de aplicativo refém em Belém

Quatro homens suspeitos de manter um motorista de aplicativo refém depois de uma série de assaltos na Região Metropolitana de Belém foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (26), no bairro da Condor. A perseguição teve início em Ananindeua e o grupo foi interceptado na capital paraense, na rua Nova Primeira, esquina com a passagem Honório José dos Santos, por volta da 0h30. A negociação para a liberação da vítima durou cerca de quatro horas.

Segundo informações preliminares, os suspeitos teriam se passado por passageiros e anunciado o assalto ainda em Ananindeua. Depois que o caso foi comunicado à PM, os suspeitos passaram a ser perseguidos por equipes policiais até serem interceptados em Belém.

Durante a fuga, o veículo em que os suspeitos estavam colidiu contra a parede de uma residência. Uma viatura da Polícia Militar também bateu no local após os agentes não conseguirem frear a tempo durante o acompanhamento tático. Nenhum policial ficou ferido.

"Após identificar um roubo ocorrido no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, passou a perseguir os suspeitos envolvidos. Durante a fuga, o veículo utilizado pelos homens colidiu contra uma residência no bairro Condor. Após a colisão, os suspeitos fizeram um motorista refém", confirmou a PM.

Alguns integrantes do grupo sofreram ferimentos em decorrência da colisão. Ainda assim, os suspeitos permaneceram dentro do veículo por horas, mantendo o motorista sob ameaça de uma arma de fogo enquanto negociavam com a polícia.

A ocorrência mobilizou diversas viaturas e atraiu a atenção de moradores da área devido à intensa movimentação durante a madrugada. Conforme relatos policiais, os suspeitos armados chegaram a pedir água, além da presença de familiares e da imprensa no local.

Após cerca de quatro horas de negociação, os quatro homens se renderam por volta de 4h30. O motorista de aplicativo foi libertado com vida. "Os agentes iniciaram a negociação e conseguiram liberar a vítima. Os quatro homens se renderam, foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Ananindeua para os procedimentos cabíveis", detalhou a PM.

As circunstâncias dos assaltos e a participação de cada suspeito devem ser investigadas pelas autoridades policiais. Os suspeitos já tinham passagens pela polícia por diversos crimes.

"A Polícia Civil informa que quatro suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar à Seccional de Ananindeua, onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo. Eles estão à disposição da Justiça. Com os suspeitos, foram apreendidos uma arma de fogo, além de diversos objetos provenientes de roubo, como celulares, documentos pessoais, cartões bancários e chaves de veículos. O caso segue sob investigação e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.