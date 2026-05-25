Dupla invade casa e mata adolescente a tiros em Canaã dos Carajás

O adolescente Matheus Travassos Oliveira, de 15 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite deste domingo (24), no bairro Cidade Nova, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Dois homens invadiram a casa onde o jovem estava pelos fundos do imóvel e atiraram contra ele.

Segundo o portal Gazeta Carajás, a vítima estava na casa de parentes, acompanhada da mãe, quando pediu para retornar para casa. Após deixá-lo na residência, ela voltou para o imóvel onde os familiares permaneciam.

Logo na sequência, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. E, em seguida, adentraram na casa para cometer o crime. Matheus chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a Gazeta, familiares do garoto acreditam que ele possa ter sido morto por engano. A suspeita é de que o alvo dos envolvidos seria outra pessoa da região, hipótese que será apurada pela Polícia Civil durante as investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.