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Polícia

Dupla assalta homem em estabelecimento no bairro Jaderlândia, em Ananindeua

O crime, que ocorreu na última sexta-feira (22/5), foi registrado por câmeras de segurança

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o momento do assalto. (Foto: Reprodução | Instagram | @soumaisicoaraci)

Um homem foi alvo de um assalto no bairro de Jaderlândia, em Ananindeua, na Grande Belém. O crime, que ocorreu na última sexta-feira (22/5), foi registrado por câmeras de segurança.

Pelas imagens, é possível ver a vítima sentada em um estabelecimento, mexendo no celular. Dois homens surgem em uma motocicleta. O garupa desce do veículo, saca uma arma da bermuda, vai até o homem e anuncia o roubo. A vítima entrega cordão, pulseira e o aparelho celular. Depois disso, o suspeito retorna até a moto e vai embora com o comparsa.

Até agora, nenhum dos suspeitos foi preso. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a Delegacia do Jaderlândia apura o caso. “Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no roubo. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, comunicou.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece reclusão de seis a 10 anos e multa para quem “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”. Se a conduta for praticada com o uso de arma de fogo ou com a participação de duas ou mais pessoas, a pena sobe até um terço.

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