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Polícia

Advogada desaparece após acidente com moto aquática na Ilha do Combu, em Belém

As buscas pela vítima continuam nesta segunda-feira (25)

O Liberal
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Mulher desaparece após acidente com moto aquática na Ilha do Combu, em Belém. (Foto: Divulgação)

A advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, está desaparecida desde a tarde de domingo (24), após um acidente envolvendo uma moto aquática na região da Prainha do Combu, no Furo São Benedito, em Belém. Nesta segunda-feira (25), equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM) seguem realizando buscas na área. O colete que a vítima usava no momento do acidente foi encontrado.

Segundo informações do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), a ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa na Prainha do Combu. A moto aquática utilizada pela vítima foi encontrada no Furo São Benedito, atrás da Ilha do Combu, sem a presença da piloto.

Os bombeiros foram acionados às 16h45 e saíram da base do GMAF em direção ao local da ocorrência. A equipe chegou à área onde a embarcação foi localizada por volta das 17h20.

Informações preliminares apontam que Carol Pessoa estaria navegando sozinha no jetski quando desapareceu na água. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre as circunstâncias do caso nem sobre o que teria provocado o desaparecimento.

Durante as buscas realizadas pelos Bombeiros, o colete de proteção que a vítima usava foi localizado na água. No entanto, o corpo segue desaparecido. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que uma equipe especializada do 1° Grupamento Marítimo Fluvial está atuando nas buscas", comunicou.

Em nota, a Marinha do Brasil (MB) informou  que acompanha a ocorrência. "Segundo informações preliminares, a condutora da moto aquática caiu na água durante a navegação na região. A vítima encontra-se desaparecida. Em resposta imediata, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) deslocou uma equipe ao local, a fim de realizar buscas em coordenação com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). As buscas permanecem nesta segunda-feira (25)", confirmou.

A Marinha ainda destacou que a Capitania instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), com o propósito de apurar as causas, circunstâncias e eventuais responsabilidades do ocorrido.

"A MB coloca à disposição da sociedade o telefone do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185), além dos contatos da CPAOR: (91) 3218-3950 e (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para o recebimento de informações relacionadas à salvaguarda da vida humana, à segurança da navegação e à prevenção da poluição hídrica", ressaltou na nota.

Nota da OAB-PA

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) informou que a advogada Anna Carolina Novaes Pessoa possui inscrição principal na instituição no estado de Minas Gerais e inscrições suplementares nos estados do Pará, Paraná e Distrito Federal, estando, portanto, regularmente habilitada para o exercício da advocacia no Pará.

“Anna Carolina tem 46 anos, nasceu em 25 de abril de 1980 e atua profissionalmente no Estado. Diante do desaparecimento da advogada na região da Ilha do Combu, em Belém, a OAB Pará lamenta o ocorrido e acompanha o caso com atenção”, comunicou.

A Seccional também manifestou solidariedade aos amigos, familiares e colegas de profissão, reforçando a expectativa de que o caso seja esclarecido o mais breve possível.

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Ilha do Combu

Acidente com moto aquática
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