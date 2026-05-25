Homem é hospitalizado após ser esfaqueado em garimpo de Itaituba

Um homem de 56 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por cinco facadas em diferentes partes do corpo na tarde de domingo (24), no garimpo de São Domingos, em Itaituba, no sudoeste do estado. De acordo com informações preliminares, a vítima recebeu os primeiros-socorros ainda dentro de uma caminhonete utilizada para o transporte até uma unidade de saúde.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do ataque nem sobre a identidade do suspeito. O atendimento emergencial da vítima foi realizado por uma técnica em enfermagem, um ativista político e social e um jovem que ajudaram no resgate.

O homem precisou ser levado para o hospital localizado no distrito de Moraes Almeida, unidade considerada a mais próxima da área do garimpo. A distância entre o local do crime e o hospital é de aproximadamente 60 quilômetros. Segundo relatos, os primeiros atendimentos realizados durante o deslocamento foram fundamentais para que a vítima chegasse com vida à unidade hospitalar. O homem permanece internado.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.