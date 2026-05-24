Polícia Civil identifica adolescente suspeito de agredir criança em banheiro no Parque da Cidade

A Polícia Civil do Pará confirmou, neste domingo (24), que o adolescente apontado como autor da agressão contra uma criança no banheiro público do Parque da Cidade, em Belém, foi identificado e encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). A violência ocorreu na última quarta-feira (20).

Segundo a corporação, a vítima passou por escuta especializada. "A Polícia Civil informa que a vítima passou por escuta especializada e o adolescente foi identificado. O caso é investigado sob sigilo pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data) de Belém", detalha a PC.

O caso

Um adolescente teria imobilizado a vítima e tentado enforcá-la debaixo do chuveiro do banheiro público do Parque da Cidade. Os gritos de socorro chamaram a atenção de um homem que entrou no local e interrompeu a agressão.

Após o caso, o adolescente deixou o parque de bicicleta e afirmou que se tratava de uma “brincadeira”. A criança disse não conhecer o suspeito e relatou que ele teria comentado com um amigo que iria “pegá-la e enforcá-la”.

Informações preliminares apontam que, no momento da agressão, a vítima gritou por socorro dentro do banheiro e foi localizada por um homem que passava pelo espaço. Ao entrar, ele viu o menino sendo imobilizado por outro adolescente. O suspeito saiu do parque logo após a intervenção, mas acabou sendo encontrado depois que o caso ganhou repercussão.