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Polícia

Mulher morre e duas crianças ficam feridas após acidente de trânsito grave no sul do Pará

O caso, que ocorreu na manhã de quinta-feira (9/7), na PA-279, é apurado pela Polícia Civil

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais e bombeiros militares no local onde o acidente aconteceu. (Foto: Reprodução | Fato Regional)

Francinete Silva Costa, conhecido como “Fran”, morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã de quinta-feira (9/7) na PA-279, entre os municípios de Tucumã e São Félix do Xingu, sul do Pará. Duas crianças, uma de 4 e outra de 6 anos, ficaram feridas. O caso é apurado pela Polícia Civil.

Segundo o portal Fato Regional, Francinete estava com as crianças em um carro, transitando em direção a São Félix do Xingu. O automóvel colidiu com uma caminhonete. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o carro em que ela estava, supostamente, teria saído da pista quando bateu de frente com o outro veículo, que vinha no sentido oposto. Com o impacto, o carro e a caminhonete saíram da rodovia estadual.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer Francinete e as crianças com vida, mas a mulher não resistiu. As crianças tiveram apenas escoriações e não correm risco de morte, ainda conforme o Fato Regional. O condutor da caminhonete e o passageiro não se feriram.

 

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