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Polícia

Homem vê irmã sendo agredida e mata cunhado a facadas em Parauapebas

Após o homem morrer, o suspeito fugiu e é procurado pelas autoridades

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o homem que morreu após ser esfaqueado pelo cunhado. (Foto: Reprodução | Portal Pebão)

Um homem identificado como Flávio Ribeiro, de 40 anos, foi morto a facadas na tarde de quinta-feira (9/7) na Vila Palmares II, zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. A princípio, Flávio estaria agredindo fisicamente a esposa quando o irmão da mulher chegou ao imóvel e desferiu golpes de faca contra o cunhado. O caso é apurado pela Polícia Civil.

Conforme o Portal Pebão, ao presenciar a irmã sendo agredida por Flávio, o suspeito teria reagido e o esfaqueado. Ribeiro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

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Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que o 23º Batalhão atendeu à ocorrência de homicídio na Vila Palmares II. “Equipes realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos cabíveis”, comunicou a corporação.

Até agora, o cunhado de Flávio não foi localizado pelas autoridades. Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil disse, também por meio de nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações podem ser repassadas pelo número 181. O sigilo é garantido”, afirmou.

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