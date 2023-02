Adolescente é suspeita de matar a própria mãe por tê-la proibido de beber em bar

Uma adolescente de 15 anos é a principal suspeita de matar a mãe a golpes de faca. O motivo, segundo a Polícia Civil (PC), foi devido a genitora a proibir de sair para beber em um bar. O ato infracional aconteceu em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, cidade com um pouco mais de 35 mil habitantes, e chocou os moradores de região.

O caso aconteceu no último domingo (26). Ainda segundo a PC, a mãe foi identificada como Beatriz da Silva Reis, de 29 anos. A jovem teria desferidos os golpes na sala do imóvel onde residia com a filha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para atendê-la, mas, ao chegar no local, os socorristas constataram a morte. A adolescente permaneceu no local, aguardando a chegada dos oficiais. A adoslescente foi apreendida e encaminhada para uma unidade policial. O caso segue em investigação na Delegacia de Peixoto de Azevedo.