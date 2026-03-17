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Polícia

Homem é encontrado morto com rosto desfigurado em Santarém; cunhado é preso como suspeito

O corpo da vítima foi localizado em uma área de mata na segunda-feira (16)

O Liberal
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A imagem mostra a vítima à esquerda e o principal suspeito sendo preso no lado direito. (Foto: O Impacto Santarém)

Um homem identificado como Evilasio Corrêa, de 53 anos, foi encontrado morto com sinais de violência na manhã de segunda-feira (16) em uma área de mata na comunidade Santo Antônio, no Rio Arapiuns, região do Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de homicídio ocorrido no último sábado (14). O principal suspeito do crime, identificado como sendo o cunhado da vítima, foi preso pela Polícia Militar tentando fugir da cidade.

De acordo com informações policiais, moradores localizaram o corpo nas proximidades da residência da vítima e acionaram a PM. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer a remoção. A vítima estava com o rosto desfigurado. As apurações iniciais indicaram que o crime pode ter ocorrido após um desentendimento entre a vítima e o suspeito, enquanto consumiam bebida alcoólica. No local, foram encontrados uma faca com vestígios de sangue e um pedaço de madeira, que podem ter sido utilizados na agressão e foram recolhidos para perícia.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica se deslocaram até a comunidade para realizar os primeiros levantamentos, coletar provas e auxiliar na remoção do corpo. A investigação também passou a considerar outras circunstâncias, como a informação de que a vítima teria feito recentemente um empréstimo bancário. Segundo a polícia, o cartão e o dinheiro não foram encontrados na casa, o que também será apurado.

Com o avanço das diligências, a Polícia Militar identificou o principal suspeito, apontado como cunhado da vítima. Ele foi localizado ainda na segunda-feira, quando tentava deixar a região em uma motocicleta. Após ser abordado, o homem foi detido e encaminhado inicialmente a um posto policial, sendo posteriormente apresentado na Seccional da Polícia Civil de Santarém.

Segundo a corporação, o suspeito teria admitido envolvimento no crime durante a abordagem. Ainda conforme a polícia, ele possui antecedentes criminais e é considerado foragido do sistema penal, após não retornar de uma saída temporária.

O homem permanece preso e deve passar por audiência de custódia. O caso segue sob investigação para esclarecer a motivação do homicídio e todas as circunstâncias envolvidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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