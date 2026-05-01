Funcionários reagem a assalto e enfrentam criminosos dentro de loja no interior do Pará

Um vídeo que circula nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (1º) registra um assalto a uma loja de materiais de construção em Ananás, no Pará. As imagens mostram dois homens armados chegando ao estabelecimento. Ambos estavam encapuzados. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (30).

Inicialmente, quatro funcionários aparecem no local. Um deles é rendido e levado para os fundos da loja por um dos suspeitos, enquanto o outro permanece na área do caixa. Ele tenta acessar diferentes gavetas até conseguir retirar dinheiro, que guarda rapidamente no bolso.

O que muda o curso da ação é a reação inesperada dos funcionários. Um deles surge armado com um terçado e atinge o braço do criminoso que estava na área do caixa do estabelecimento. O suspeito recua e foge para fora da loja. Na sequência, outros trabalhadores também aparecem com o mesmo tipo de ferramenta e avançam contra o segundo assaltante, que retorna dos fundos.

Apesar de estar armado, ele não efetua disparos. Cercado, acaba sendo derrubado no chão e tem a mochila arrancada, possivelmente contendo objetos roubados. A gravação mostra também os funcionários da loja agredindo o suspeito.

A reportagem acionou a Polícia Civil e Polícia Militar para saber se atenderam a ocorrência e aguarda retorno.