Funcionários reagem a assalto e enfrentam criminosos dentro de loja no interior do Pará
Vídeo mostra momento em que trabalhadores usam terçados para conter suspeitos armados em Ananás
Um vídeo que circula nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (1º) registra um assalto a uma loja de materiais de construção em Ananás, no Pará. As imagens mostram dois homens armados chegando ao estabelecimento. Ambos estavam encapuzados. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (30).
Inicialmente, quatro funcionários aparecem no local. Um deles é rendido e levado para os fundos da loja por um dos suspeitos, enquanto o outro permanece na área do caixa. Ele tenta acessar diferentes gavetas até conseguir retirar dinheiro, que guarda rapidamente no bolso.
O que muda o curso da ação é a reação inesperada dos funcionários. Um deles surge armado com um terçado e atinge o braço do criminoso que estava na área do caixa do estabelecimento. O suspeito recua e foge para fora da loja. Na sequência, outros trabalhadores também aparecem com o mesmo tipo de ferramenta e avançam contra o segundo assaltante, que retorna dos fundos.
Apesar de estar armado, ele não efetua disparos. Cercado, acaba sendo derrubado no chão e tem a mochila arrancada, possivelmente contendo objetos roubados. A gravação mostra também os funcionários da loja agredindo o suspeito.
A reportagem acionou a Polícia Civil e Polícia Militar para saber se atenderam a ocorrência e aguarda retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA