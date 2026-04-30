Cabo do Exército é preso por tentativa de homicídio após discussão por vaga de carro

O cabo temporário do Exército Ronald Barcelos de Melo foi preso na última quarta-feira, 29, no Rio de Janeiro, por tentar matar a tiros um homem após uma briga em um quiosque na Ilha do Governador, zona norte da cidade, na última sexta-feira, 24. De acordo com o delegado Felipe Santoro, a briga aconteceu por conta de "vagas de veículo".

A defesa de Melo não foi localizada. Após fugir, Ronald Barcelos de Melo teve a prisão temporária decretada pela Justiça e responderá por tentativa de homicídio qualificado. O Comando Militar do leste, sediado no Rio de Janeiro, disse que acompanha o caso e informou que o cabo está preso em uma unidade das Forças Armadas.

"O Exército Brasileiro reitera que não tolera desvios de conduta e que pauta a atuação de seus integrantes em rígidos princípios éticos e morais", disse o Comando, em nota.

Segundo o relato policial, Melo discutiu com a vítima em um quiosque na Praia da Bica, no bairro Jardim Guanabara. O cabo deixou o local e retornou minutos depois com uma arma, abrindo fogo contra o homem. A vítima precisou se esconder atrás de um carro para não ser atingida.

Imagens de uma câmera de segurança que flagrou a ação mostram que havia outras pessoas próximas do local onde os tiros foram disparados. Elas estão sentadas em mesas e chegam a se agachar e correr para escapar dos tiros. "Ele colocou a vida de testemunhas que estavam ali no local em risco", afirmou o delegado Santoro.

Esta não é a primeira passagem de Melo pela polícia. Em seu histórico constam envolvimento em outros crimes, como porte ilegal de arma de fogo e outra tentativa de homicídio, também em 2026.