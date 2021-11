Homem suspeito de estupro é morto a golpes de facão no sul do Pará

Delmar Ferreira da Silva, de 34 anos, foi assassinado a golpes de facão no município de Cumaru do Norte, no sul do Pará. A vítima foi encontrada morta no garimpo onde trabalhava na cidade, com diversos cortes profundos no rosto, pescoço e no tórax. O homem era suspeito de ter estuprado uma adolescente de 15 anos e a Polícia Civil deverá instaurar um inquérito policial para investigar se o homicídio tem relação com a suspeita de abuso sexual. O crime aconteceu na quinta-feira (4).

Segundo informações da Polícia Militar, o cadáver foi encontrado por populares, em uma barraca nas imediações do garimpo "80", localizado a cerca de 30 quilômetros do perímetro urbano de Cumaru do Norte. As informações são do Correio de Carajás.

Uma guarnição da PM seguiu para o local e encontrou o cadáver com vários ferimentos e com o rosto parcialmente desfigurado. Aos policiais, testemunhas informaram que a vítima mantinha um relacionamento com um adolescente de 15 anos, contra quem havia cometido o abuso sexual.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil local e o crime teve grande repercussão na cidade.