Menino morre afogado ao cair em represa e irmã se afoga ao tentar salvá-lo em Ourilândia do Norte

Dois irmãos, um de 11 anos e a outra de 17, morreram afogados em uma represa na vicinal Calça Amarela, município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, no último sábado (12/7). Segundo a Polícia Civil, o menino passeava a cavalo e caiu em uma represa após o animal se assustar. A irmã tentou salvá-lo, mas acabou se afogando.

Segundo o portal Notícia Marajó, moradores da região ajudaram a retirar os corpos do local. Segundo eles, os jovens não sabiam nadar.

A Polícia Civil informou ainda que o caso está sendo investigado pela delegacia do município. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.