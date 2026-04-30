Professor é preso em flagrante por assédio sexual contra aluna em Santa Izabel do Pará

Um professor foi preso em flagrante na última quarta-feira (29), após ter assediado uma aluna em uma escola do município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A denúncia foi feita pela mãe de uma estudante que chamou a Polícia Militar (PM).

Equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas. A mãe da aluna relatou o caso aos agentes na escola. A denúncia foi confirmada por outras estudantes que também afirmaram ter sofrido importunação sexual pelo mesmo professor.

A responsável pela estudante registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. As autoridades policiais começaram as buscar ao suspeito, que foi interceptado por volta das 14h30 nas proximidades da escola, onde foi autuado em flagrante.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia de Santa Izabel, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e importunação sexual. Após o início do procedimento, outras vítimas realizaram denúncias por crimes da mesma natureza praticados pelo autor em dias anteriores, os quais serão apurados em procedimentos específicos. Um inquérito policial foi instaurado e o caso segue sob investigação.

DENUNCIE - O assédio sexual é crime no Brasil sujeito a detenção de um a dois anos, conforme o Artigo 216-A do Código Penal. A pena pode ser aumentada em até um terço caso a vítima seja menor de idade.

O assédio sexual caracteriza-se por constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

Qualquer pessoa pode denunciar assédio sexual contra crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de violência sexual contra crianças ou adolescentes, deve ser acionado o Disque 100, por qualquer telefone. Também é possível denunciar, os crimes em qualquer delegacia da Polícia Civil.