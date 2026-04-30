Clientes de restaurante são assaltados no bairro do Guamá, em Belém

Clientes de um restaurante localizado na avenida José Bonifácio, próximo à rua Barão de Igarapé-Miri e a passagem Paulo Cícero, no bairro do Guamá, em Belém, foram alvos de um assalto. Nesta quinta-feira (30/4), um vídeo do momento do crime circulou nas redes sociais.

As imagens feitas por o motorista de um carro mostram o suspeito, vestido com uma camisa vermelha e preta e de boné, abordando as vítimas, enquanto elas ficam sentadas. Após o homem pegar os pertences dos clientes, é possível visualizar que ele segura uma arma. O suspeito guarda o armamento na cintura e vai até o comparsa, que o aguarda em uma motocicleta. “O cara roubou aqui”, diz o condutor que flagra o crime de dentro do automóvel e do outro lado da pista.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse em nota que, por enquanto, o caso não foi registrado pela vítima na delegacia que atende a área. Uma equipe da Seccional do Guamá foi encaminhada ao local para o levantamento preliminar de informações e coleta de imagens para análise e apuração da ocorrência.

Até o fim da tarde de quinta (30/4), os suspeitos não tinham sido localizados pelas autoridades. Informações que contribuam com a apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.