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Polícia

Em menos de 24 horas, PM já prendeu 52 pessoas em operação deflagrada no Pará

A ação dá continuidade às estratégias de redução da criminalidade em abril, com atividades operacionais de saturações, incursões, bloqueios policiais e ações de “Tolerância Zero”

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais militares. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Polícia Militar já prendeu 52 pessoas durante a operação “Fim da Linha”, que foi deflagrada em todo o Pará desde quarta-feira (29/4). Durante o trabalho, os agentes apreenderam armas e entorpecentes. A ação dá continuidade às estratégias de redução da criminalidade em abril. Mobilizando mais de 1.800 agentes, além do efetivo ordinário, as atividades operacionais incluem saturações, incursões, bloqueios policiais e ações de “Tolerância Zero” até esta quinta-feira (30/4).

Em 24 horas de operação, a PM realizou 9.673 abordagens a pessoas, carros, vans, ônibus e embarcações, além da fiscalização de 488 bares e similares. Das 52 prisões, oito delas foram por tráfico de drogas, com 43 autos de prisão em flagrante lavrados. As equipes apreenderam sete armas de fogo, 11 armas brancas, dois simulacros e três armas de fabricação caseira, além de 3,3 quilos de entorpecentes. Um foragido do sistema prisional foi recapturado.

O chefe do Departamento Geral de Operações (DGO), coronel Giorgio Mariúba, disse que a PM antecipou o policiamento preventivo em todos os municípios, em razão do feriado prolongado. “Fizemos isso também na Região Metropolitana. Estamos atuando com todos os comandos, em várias modalidades: usamos cavalaria, motocicletas e bloqueios. Demos atenção especial às ocorrências envolvendo mulheres: ao ligar 190, a vítima é direcionada imediatamente para uma viatura. Mas o principal objetivo é o ato preventivo”, ressaltou.

Entre as ações previstas na “Fim de Linha” estão bloqueios, incursões, saturações, comboios, rondas e reforço do policiamento em áreas de grande concentração populacional. O foco principal é a prevenção de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio.

“Nas primeiras 24 horas, tivemos ocorrências de tráfico de entorpecentes e retirada de armas brancas, que poderiam resultar em lesão corporal. Já antecipando, vamos iniciar a operação 'Tolerância Zero', de fiscalização em bares, que começa na quinta-feira e termina no domingo, para evitar conflitos em estabelecimentos irregulares. Estamos com números satisfatórios em abril. Vamos continuar hoje, na virada para maio, e já começar o mês intensificando as operações em todo o Estado”, ressaltou o coronel Mariúba.

No âmbito da operação “Fim de Linha”, o combate à violência de gênero também é prioridade. Durante as abordagens, as equipes repassam informações sobre a plataforma “SOS Mulher 190 – Proteção Sem Palavras”, voltada a vítimas em situação de risco.

Lançada em 9 de abril pela governadora Hana Ghassan, a plataforma permite atendimento ágil, mediante integração direta com o 190.

Com cadastro prévio no site da Segup, a mulher é identificada automaticamente ao acionar o serviço de emergência, mesmo sem comunicação verbal. A tecnologia possibilita monitoramento em tempo real da localização da vítima, garantindo envio imediato de equipes ao local da ocorrência. 

Durante toda a operação “Fim de Linha”, a PM mobiliza todas as equipes no mesmo período, otimizando a capacidade operacional. Atuam motocicletas e viaturas dos Comandos de Policiamento da Capital I e II (CPC 1 e 2); do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM); do Comando de Missões Especiais (CME); do Comando de Policiamento Especializado (CPE); do Comando de Policiamento Ambiental (CPA) e dos Comandos de Policiamento Regionais I ao XV (CPR I ao XV), reforçando o policiamento nos municípios para combater organizações criminosas e a violência de gênero.

O comandante do CPC I, coronel Arthur Silva, reforçou o empenho das equipes nas ruas, que alcançou resultados expressivos. “A Operação ‘Fim de Linha’ é completa e visa reduzir praticamente a zero o número de ocorrências em nossa região. Ainda ontem, prendemos quatro traficantes e cumprimos dois mandados de prisão. Vale ressaltar que um dos presos é foragido do Estado de São Paulo. A polícia paulista, ciente da operação, nos informou, e o mandado foi cumprido quando ele já estava em um ônibus para sair do Estado”, destacou.

Na operação “Fim de Linha” estão empregadas unidades do Comando de Missões Especiais, com o Regimento de Polícia Montada, motocicletas e cães farejadores, além do Batalhão de Choque. As áreas recebem reforço com bloqueios, que se estendem pelo período noturno e madrugada. Equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) permanecem em prontidão para atuar.

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