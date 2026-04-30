Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motorista suspeito de matar entregadora segue preso após não pagar fiança em Belém

Investigado por dirigir embriagado, homem ainda não quitou valor de R$ 16 mil estipulado pela Justiça e permanece sob custódia

O Liberal
fonte

Motorista paga fiança de R$ 16 mil e é liberado após morte de entregadora por aplicativo em Belém. (Foto: Redes Sociais)

O motorista Henrique Leonardo de Souza Pamplona, suspeito de atropelar e matar a motociclista Aline Galvão Simões, de 38 anos, segue preso após não efetuar o pagamento da fiança de R$ 16.210 estipulada pela Justiça. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (29), por volta de 2h30, no cruzamento da travessa 14 de Março com a rua Bernal do Couto, no bairro do Marizal, em Belém. 

Segundo a polícia, Henrique conduzia um Renault Logan quando atingiu a motociclista, que morreu ainda no local. Após o impacto, o veículo ainda colidiu com outros carros na via, deixando-os parcialmente destruídos. 

O motorista foi preso em flagrante e apresentava sinais de embriaguez, posteriormente confirmados por exames de alcoolemia. Dentro do carro, agentes também encontraram munições, drogas e outros materiais, que foram apreendidos.

Henrique foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. A Justiça homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança e ao cumprimento de medidas cautelares. 

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que Henrique Leonardo de Souza Pamplona permanece custodiado.

“A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que Henrique Leonardo de Souza Pamplona encontra-se sob custódia do sistema prisional estadual, à disposição da Justiça.

A Seap esclarece ainda que questões relacionadas à situação jurídica do custodiado, incluindo eventual pagamento de fiança ou expedição de alvará de soltura, devem ser tratadas diretamente com o Poder Judiciário.”

O caso segue sob investigação e será encaminhado ao juízo competente para continuidade do processo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente com morte

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Mulher é hospitalizada após ser forçada a ingerir veneno em Parauapebas

O caso foi registrado na madrugada de quarta-feira (29)

30.04.26 10h58

INVESTIGAÇÃO

Motorista suspeito de matar entregadora segue preso após não pagar fiança em Belém

Investigado por dirigir embriagado, homem ainda não quitou valor de R$ 16 mil estipulado pela Justiça e permanece sob custódia

30.04.26 10h45

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de assalto a posto de combustíveis morre em confronto com a PM em Marituba

A intervenção policial ocorreu na tarde de quarta-feira (29)

30.04.26 10h01

ACIDENTE

Balsa atinge e destrói casa na zona rural de Breves, no Marajó

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (29)

30.04.26 9h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Balsa atinge e destrói casa na zona rural de Breves, no Marajó

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (29)

30.04.26 9h09

INVESTIGAÇÃO

Motorista suspeito de matar entregadora segue preso após não pagar fiança em Belém

Investigado por dirigir embriagado, homem ainda não quitou valor de R$ 16 mil estipulado pela Justiça e permanece sob custódia

30.04.26 10h45

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de assalto a posto de combustíveis morre em confronto com a PM em Marituba

A intervenção policial ocorreu na tarde de quarta-feira (29)

30.04.26 10h01

APREENSÃO

Mais de 10 kg de skunk são apreendidos em embarcação em Óbidos

A droga havia saído de Manaus, no Amazonas, com destino a Santarém

30.04.26 7h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda