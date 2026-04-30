Motorista suspeito de matar entregadora segue preso após não pagar fiança em Belém

O motorista Henrique Leonardo de Souza Pamplona, suspeito de atropelar e matar a motociclista Aline Galvão Simões, de 38 anos, segue preso após não efetuar o pagamento da fiança de R$ 16.210 estipulada pela Justiça. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (29), por volta de 2h30, no cruzamento da travessa 14 de Março com a rua Bernal do Couto, no bairro do Marizal, em Belém.

Segundo a polícia, Henrique conduzia um Renault Logan quando atingiu a motociclista, que morreu ainda no local. Após o impacto, o veículo ainda colidiu com outros carros na via, deixando-os parcialmente destruídos.

O motorista foi preso em flagrante e apresentava sinais de embriaguez, posteriormente confirmados por exames de alcoolemia. Dentro do carro, agentes também encontraram munições, drogas e outros materiais, que foram apreendidos.

Henrique foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. A Justiça homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança e ao cumprimento de medidas cautelares.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que Henrique Leonardo de Souza Pamplona permanece custodiado.

“A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que Henrique Leonardo de Souza Pamplona encontra-se sob custódia do sistema prisional estadual, à disposição da Justiça.

A Seap esclarece ainda que questões relacionadas à situação jurídica do custodiado, incluindo eventual pagamento de fiança ou expedição de alvará de soltura, devem ser tratadas diretamente com o Poder Judiciário.”

O caso segue sob investigação e será encaminhado ao juízo competente para continuidade do processo.