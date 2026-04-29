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Polícia

Capotamento após colisão entre carros é registrado em cruzamento do bairro do Umarizal, em Belém

O acidente ocorreu no cruzamento da rua Bernal do Couto com a travessa Almirante Wandenkolk

O Liberal
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Capotamento após colisão entre carros é registrado em cruzamento do bairro do Umarizal, em Belém. (Foto: Redes Sociais / Ivan Duarte / O Liberal)

Um carro que presta serviço para uma operadora telefônica capotou após ser atingido por outro veículo no bairro do Umarizal, em Belém. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (29), no cruzamento da rua Bernal do Couto com a travessa Almirante Wandenkolk. Apesar do susto, não há informações sobre feridos graves. Esse foi o segundo caso de capotamento registrado na capital paraense em poucas horas.

De acordo com testemunhas, um carro que prestava serviços para a operadora trafegava pela travessa Almirante Wandenkolk, enquanto um Porsche seguia pela rua Bernal do Couto. A colisão ocorreu quando o veículo de luxo atingiu a parte traseira lateral do automóvel da empresa, que acabou capotando após o impacto.

Relatos apontam que os dois condutores afirmaram que o sinal estava aberto no momento em que atravessavam o cruzamento. Moradores contaram que o motorista do carro da operadora teria alegado que já cruzava a via quando foi atingido. O estrondo da colisão e capotamento assustou as pessoas da área.

Após o acidente, os envolvidos conversaram no local e chegaram a um acordo. O condutor do Porsche deixou a área, enquanto o motorista do veículo de serviço permaneceu no local acompanhando os procedimentos de remoção do automóvel. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas por meio das autoridades de trânsito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Acidente

Um outro capotamento já havia sido registrado em Belém horas antes. O primeiro acidente ocorreu no cruzamento da avenida Pedro Miranda com a travessa Alferes Costa, no bairro da Pedreira. Segundo as informações iniciais, dois carros colidiram. Uma mulher que estava no automóvel que virou na pista foi socorrida. O condutor do outro veículo também recebeu atendimento no local, mas teve apenas ferimentos leves. 

 

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