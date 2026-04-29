Capotamento após colisão entre carros é registrado em cruzamento do bairro do Umarizal, em Belém

Um carro que presta serviço para uma operadora telefônica capotou após ser atingido por outro veículo no bairro do Umarizal, em Belém. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (29), no cruzamento da rua Bernal do Couto com a travessa Almirante Wandenkolk. Apesar do susto, não há informações sobre feridos graves. Esse foi o segundo caso de capotamento registrado na capital paraense em poucas horas.

De acordo com testemunhas, um carro que prestava serviços para a operadora trafegava pela travessa Almirante Wandenkolk, enquanto um Porsche seguia pela rua Bernal do Couto. A colisão ocorreu quando o veículo de luxo atingiu a parte traseira lateral do automóvel da empresa, que acabou capotando após o impacto.

Relatos apontam que os dois condutores afirmaram que o sinal estava aberto no momento em que atravessavam o cruzamento. Moradores contaram que o motorista do carro da operadora teria alegado que já cruzava a via quando foi atingido. O estrondo da colisão e capotamento assustou as pessoas da área.

Após o acidente, os envolvidos conversaram no local e chegaram a um acordo. O condutor do Porsche deixou a área, enquanto o motorista do veículo de serviço permaneceu no local acompanhando os procedimentos de remoção do automóvel. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas por meio das autoridades de trânsito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Acidente

Um outro capotamento já havia sido registrado em Belém horas antes. O primeiro acidente ocorreu no cruzamento da avenida Pedro Miranda com a travessa Alferes Costa, no bairro da Pedreira. Segundo as informações iniciais, dois carros colidiram. Uma mulher que estava no automóvel que virou na pista foi socorrida. O condutor do outro veículo também recebeu atendimento no local, mas teve apenas ferimentos leves.