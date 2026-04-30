Suspeito de assalto a posto de combustíveis morre em confronto com a PM em Marituba

Um homem suspeito de envolvimento em um assalto a um posto de combustíveis morreu durante uma intervenção policial na tarde de quarta-feira (29), na Agrovila São Pedro, no bairro Parque Verde, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

A ação foi realizada por equipes do 21º Batalhão da Polícia Militar, que faziam diligências para localizar integrantes de um grupo criminoso responsável pelo ataque ocorrido na terça-feira (28), no estabelecimento localizado na BR-316. Segundo informações policiais, os agentes chegaram até o local após receberem denúncias sobre a possível localização dos suspeitos.

Durante a abordagem, houve troca de tiros e um dos homens foi baleado. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo. Os demais envolvidos que aparecem nas imagens do crime não foram localizados até o momento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assalto

O assalto ao posto de combustíveis, que deu origem à operação, ocorreu na madrugada de terça-feira (28), por volta das 5h15, também em Marituba. O estabelecimento foi alvo de homens armados com fuzis. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, que filmaram o rosto dos suspeitos.

As imagens mostram o momento em que um motociclista abastecia o veículo com um frentista, quando um carro se aproxima e para ao lado. Em seguida, dois homens descem rapidamente, portando fuzis, e anunciam o assalto. As vítimas são rendidas sob ameaça e entregam dinheiro e objetos pessoais sem reagir.