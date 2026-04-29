Motociclista morre após ser atingida por carro no bairro do Umarizal, em Belém

Uma motociclista identificada até o momento como Aline morreu após a moto que conduzia ser atingida por um carro particular no bairro do Umarizal, em Belém, na madrugada desta quarta-feira (29). O acidente de trânsito ocorreu no cruzamento da Travessa 14 de Março com a rua Bernal do Couto, no bairro do Umarizal, em Belém. O condutor do automóvel foi encaminhado para a delegacia.

De acordo com as informações iniciais, a vítima trabalhava com entregas. O acidente ocorreu por volta de 2h30, quando a mulher acessou a rua Bernal do Couto após passar pela avenida Pedro Miranda. Testemunhas relataram que o condutor do carro estaria em alta velocidade no momento da colisão. Após atingir a motociclista, o veículo ainda colidiu contra outros automóveis que estavam estacionados na área, causando danos em outros carros. Durante a manhã, ainda era possível encontrar pedaços dos veículos envolvidos espalhados pela via.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que uma confusão se formou no local após o acidente, quando proprietários dos carros atingidos chegaram e encontraram os veículos danificados. Uma das pessoas prejudicadas seria um homem que acompanhava a esposa na Santa Casa de Misericórdia do Pará e foi avisado sobre o ocorrido enquanto estava na unidade de saúde.

O motorista do carro permaneceu no local e, segundo relatos de testemunhas, apresentava comportamento alterado. A suspeita de embriaguez foi levantada por pessoas que estavam na área, mas somente o teste do bafômetro poderá confirmar se houve ingestão de álcool.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e encaminharam o condutor para prestar esclarecimentos na delegacia. A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel) também atuou na ocorrência, realizando o isolamento da área para o trabalho da perícia da Polícia Científica. O trânsito na região, que costuma ser intenso por conta da proximidade com o hospital, foi parcialmente afetado durante a madrugada e início da manhã. Por volta de 6h, a via foi liberada para a circulação de veículos e pedestres.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.