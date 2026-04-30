Mulher é hospitalizada após ser forçada a ingerir veneno em Parauapebas

Uma mulher foi internada em estado grave após relatar ter sido obrigada a ingerir veneno pelo próprio companheiro, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada de quarta-feira (29). O suspeito foi preso por equipes da Guarda Municipal.

Segundo informações policiais, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando sinais de intoxicação. Aos agentes, ela afirmou ter sido forçada a consumir uma substância conhecida como “barragem”, produto utilizado no combate a formigas e cupins.

Após o acionamento do Centro de Controle Operacional (CCO), por volta das 5h45, a guarnição se deslocou até a residência do casal, localizada em um conjunto habitacional no bairro Central. No local, os agentes encontraram três crianças, dois meninos e uma menina, com idades entre 5 e 7 anos, filhos da vítima.

De acordo com os relatos, uma das crianças atendeu à porta. Dentro do imóvel, o suspeito foi localizado deitado no chão, apresentando sinais evidentes de embriaguez. Ainda conforme os agentes, a casa estava em condições precárias, com móveis danificados, garrafas de bebidas alcoólicas espalhadas, sujeira pelo ambiente e um frasco de veneno vazio encontrado na cozinha.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e realizou o acolhimento das crianças. O homem foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas cabíveis. O caso deve ser investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.