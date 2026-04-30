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Polícia

Balsa atinge e destrói casa na zona rural de Breves, no Marajó

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (29)

O Liberal
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Balsa atinge e destrói casa zona rural de Breves, no Marajó. (Foto: Redes Sociais)

Uma residência foi completamente destruída após ser atingida por uma balsa na manhã de quarta-feira (29), no rio Companhia, localizado no distrito de Curumú, zona rural de Breves, no Marajó. Apesar da gravidade do impacto e de terem perdido tudo, os moradores não ficaram feridos.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 6h15. O imóvel foi atingido com força pela embarcação que estaria desgovernada. Uma lancha e uma rabeta que estavam atracadas em frente à casa também acabaram destruídas. Imagens registradas por moradores mostram o imóvel de madeira após a colisão.

O proprietário da casa relatou que o imóvel estava vazio no momento do acidente. Ele e a esposa haviam saído por volta das 6h para levar os três filhos à escola, o que evitou uma possível tragédia. O homem ainda contou que costuma acordar cedo e chegou a perceber a aproximação da balsa, mas não imaginou que a embarcação iria ocasionar o tombamento da casa.

Com o impacto, nenhum pertence pôde ser recuperado. Móveis, eletrodomésticos e objetos pessoais foram completamente perdidos. Além disso, pelo menos três motores foram danificados após as embarcações virarem devido à colisão.

Os responsáveis pela balsa foram identificados e estão sendo submetidos aos procedimentos legais cabíveis. Investigações das autoridades policiais devem esclarecer o que ocorreu para que a embarcação ficasse sem controle na área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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