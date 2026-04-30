Motorista suspeito de matar motociclista é solto após pagar fiança de R$ 16 mil em Belém

O motorista Henrique Leonardo de Souza Pamplona, suspeito de atropelar e matar a motociclista Aline Galvão Simões, de 38 anos, foi solto na tarde desta quinta-feira (30), em Belém, após decisão da Justiça e pagamento de fiança estipulada em mais de R$ 16 mil. A liberação ocorreu às 16h17, mediante cumprimento de alvará de soltura expedido pelo Poder Judiciário.

O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira (29), por volta de 2h30, no cruzamento da travessa 14 de Março com a rua Bernal do Couto, no bairro do Umarizal. Segundo a polícia, Henrique conduzia um Renault Logan quando atingiu a motociclista. A vítima morreu ainda no local, em decorrência da violência do impacto.

Após atingir a motociclista, o veículo ainda colidiu com outros carros que estavam na via, deixando-os parcialmente destruídos. Um dos automóveis atingidos estava estacionado e teve danos significativos.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência, o que foi confirmado por exames de alcoolemia. Dentro do carro, agentes também encontraram munições, drogas e outros materiais, que foram apreendidos.

Henrique foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. A Justiça homologou a prisão e reconheceu indícios de autoria e materialidade do crime, apontando que o condutor não teria adotado os cuidados necessários ao dirigir.

Apesar da gravidade do caso, o juiz entendeu que não estavam presentes os requisitos para a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 16.210 e ao cumprimento de medidas cautelares. Entre elas estão o comparecimento mensal à Justiça, a proibição de se ausentar da comarca sem autorização e a obrigatoriedade de participar de todos os atos do processo.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a soltura. “A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que realizou na tarde desta quinta-feira (30), às 16h17, a soltura de Henrique Leonardo de Souza Pamplona, mediante alvará de soltura expedido pelo Poder Judiciário, o qual foi cumprido integralmente.”

O caso será encaminhado ao juízo competente e segue sob investigação.