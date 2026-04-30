Polícia Federal apura desvio de verba da saúde em Santarém

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (30/4), em Santarém, região oeste do Pará, a operação Emenda Fantasma, com o objetivo de investigar irregularidades na aplicação de recursos públicos federais destinados à saúde no município de Santarém.

De acordo com a PF, as investigações indicam pagamento antecipado e integral, com recursos do Fundo Nacional de Saúde, para aquisição de ambulâncias que não foram entregues à administração municipal, evidenciando indícios de desvio de finalidade e possível apropriação indevida de verbas públicas.

A Polícia Federal informou ainda que apura a possibilidade de atuação coordenada entre agentes públicos e representantes da empresa contratada, com o objetivo de conferir aparência de regularidade à despesa, mediante possível inserção de informações inverídicas em documentos oficiais.

Por determinação judicial, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios paraenses de Santarém e de Ananindeua. Também foram autorizadas medidas cautelares, como acesso a dados eletrônicos, afastamento de servidores públicos, suspensão das atividades da empresa investigada e diligências para localização dos bens contratados.

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de peculato e de falsidade ideológica, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações.