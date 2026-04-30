Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Federal apura desvio de verba da saúde em Santarém

Operação Emenda Fantasma apura pagamento por ambulâncias que não chegaram ao município

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial federal próximo a uma viatura da instituição e a um dos locais alvos dos mandados. (Foto: Divulgação | Ascom PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (30/4), em Santarém, região oeste do Pará, a operação Emenda Fantasma, com o objetivo de investigar irregularidades na aplicação de recursos públicos federais destinados à saúde no município de Santarém.

De acordo com a PF, as investigações indicam pagamento antecipado e integral, com recursos do Fundo Nacional de Saúde, para aquisição de ambulâncias que não foram entregues à administração municipal, evidenciando indícios de desvio de finalidade e possível apropriação indevida de verbas públicas.

A Polícia Federal informou ainda que apura a possibilidade de atuação coordenada entre agentes públicos e representantes da empresa contratada, com o objetivo de conferir aparência de regularidade à despesa, mediante possível inserção de informações inverídicas em documentos oficiais.

Por determinação judicial, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios paraenses de Santarém e de Ananindeua. Também foram autorizadas medidas cautelares, como acesso a dados eletrônicos, afastamento de servidores públicos, suspensão das atividades da empresa investigada e diligências para localização dos bens contratados.

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de peculato e de falsidade ideológica, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

polícia federal

apura desvio

verba da saúde

santarém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia Federal apura desvio de verba da saúde em Santarém

Operação Emenda Fantasma apura pagamento por ambulâncias que não chegaram ao município

30.04.26 15h03

POLÍCIA

Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e marcas de violência pelo corpo em Belém

Moradores da área localizaram a vítima e acionaram as autoridades. A Polícia Civil apura o caso

30.04.26 14h46

POLÍCIA

Operação da PF apura esquema de fraudes no seguro-desemprego em Redenção e Tucumã

Segundo a PF, os suspeitos utilizavam estrutura de empresas de contabilidade para inserir vínculos empregatícios fictícios em nome de terceiros e, após a criação dos registros fraudulentos, era realizado o requerimento do benefício

30.04.26 13h43

INVESTIGAÇÃO

Idoso é resgatado após denúncia de maus-tratos e suspeita de cárcere privado em Oriximiná

A vítima de 83 anos foi levada para o hospital municipal, onde permanece sob acompanhamento médico

30.04.26 11h54

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Motorista suspeito de matar entregadora segue preso após não pagar fiança em Belém

Investigado por dirigir embriagado, homem ainda não quitou valor de R$ 16 mil estipulado pela Justiça e permanece sob custódia

30.04.26 10h45

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de assalto a posto de combustíveis morre em confronto com a PM em Marituba

A intervenção policial ocorreu na tarde de quarta-feira (29)

30.04.26 10h01

ACIDENTE

Balsa atinge e destrói casa na zona rural de Breves, no Marajó

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (29)

30.04.26 9h09

INVESTIGAÇÃO

Mulher é hospitalizada após ser forçada a ingerir veneno em Parauapebas

O caso foi registrado na madrugada de quarta-feira (29)

30.04.26 10h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda