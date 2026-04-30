Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e marcas de violência pelo corpo em Belém

O corpo de um homem, identificado como Dario Patrick Sampaio Gomes, de 31 anos, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (30/4) em uma área de mata próxima ao rio, na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém. A vítima estava com as mãos amarradas com cabos elétricos e apresentava diversos sinais de violência.

Segundo o portal Ver-o-Fato, moradores da área localizaram a vítima e acionaram a polícia. Nas redes sociais, vídeos da situação foram compartilhados. Em uma das gravações, é possível ver que a vítima possuía tatuagens em um dos braços e também no peito, que continha o símbolo de um olho. “Esse cara parece conhecido, mano”, diz uma mulher ao fundo de uma das filmagens.

Por enquanto, as autoridades apuram as motivações e autoria por trás da morte do homem. Até a tarde de quinta (30/4), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no caso.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil disse que a Seccional da Sacramenta irá instaurar um inquérito policial para investigar as circunstâncias da morte. Informações que contribuam com a apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que "o corpo de Dario Patrick Sampaio Gomes, de 31 anos, foi periciado e liberado para os familiares nesta quinta-feira (30)".