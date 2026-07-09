Mãe registra BO após pai ser flagrado dando chute na filha de 3 anos no Paraná

A Polícia Civil do Paraná investiga um homem que foi flagrado por uma câmera de segurança chutando a filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no interior do Paraná. O caso aconteceu no último domingo, 5 de maio, enquanto eles andavam na rua.

Com a repercussão das imagens, a própria mãe da menina registrou um boletim de ocorrência contra o pai. A identidade do homem não foi revelada, e a informação foi apurada pelo Estadão.

O pai foi ouvido nesta quarta-feira, 8, e confirmou a agressão, segundo a instituição. Ele teria alegado que o chute foi motivado pelo choro da criança, mas disse não se recordar completamente dos fatos.

Inquérito e Medidas de Proteção

Apesar de ter confirmado a agressão, o homem foi liberado pela polícia depois de ser ouvido. A Polícia Civil do Paraná, por meio da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão e da Delegacia da Mulher da cidade, instaurou um inquérito policial para apurar a ocorrência.

As imagens mostram o homem caminhando com o casal de filhos. Ele se vira para trás e desfere um chute na região do rosto da menina, que cai no chão. Uma testemunha tenta intervir, mas o pai parece ir embora com as crianças.

"Em um primeiro momento, a maior preocupação (da polícia) foi pelo bem-estar da criança", disse o delegado Anderson Andrei Grosso. Segundo ele, além do pai, outros familiares também já foram ouvidos, incluindo a mãe da menina.

Diligências e Testemunhas

O delegado afirmou que foi formalizado um pedido de medida protetiva de urgência para as crianças e para a mãe. "Também foi requisitada a realização de exame de lesão corporal na criança", disse. O Conselho Tutelar também foi acionado.

À Radio Massa/SBT, o homem que aparece no vídeo após ter testemunhado a ação afirmou que o pai aparentava estar alterado e com os olhos inchados. Ele disse que se afastou após ser ameaçado ao tentar intervir.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que segue com diligências. A investigação inclui a oitiva de novas testemunhas e a busca por mais imagens de câmeras de videomonitoramento de todo o trajeto percorrido pelo homem e as crianças.