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Polícia

Ação prende homem e recupera mais de uma tonelada de cabos furtados da rede elétrica em Igarapé-Miri

O material foi encontrado durante fiscalização realizada em um estabelecimento de comercialização de sucatas, no município de Igarapé-Miri, durante a operação “Eletro Alvo"

O Liberal
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A imagem em destaque mostra os cabos furtados da rede elétrica que foram recuperados na ação. (Foto: Divulgação | Equatorial Pará)

Uma ação conjunta entre a Equatorial Pará e a Polícia Militar, realizada na quarta (8/7) e quinta-feira (9/7), recuperou mais de uma tonelada de cabos elétricos pertencentes à concessionária e que haviam sido furtados. O material foi encontrado durante fiscalização realizada em um estabelecimento de comercialização de sucatas, no município de Igarapé-Miri, nordeste do estado, durante a operação “Eletro Alvo”. Um homem foi preso.

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Após identificar o suspeito, a polícia foi acionada pela empresa. Com base em informações levantadas pelo setor de inteligência, foi deflagrada a ação, que teve como objetivo identificar e coibir a receptação de materiais furtados da rede de distribuição de energia.

Durante os dois dias de trabalho, as equipes de fiscalização localizaram mais de uma tonelada de cabos elétricos de propriedade da Equatorial Pará. O responsável pelo estabelecimento não foi encontrado durante a operação. Já o gerente do local foi preso em flagrante pelo crime de receptação. 

O proprietário responderá pelo mesmo crime por meio de procedimento instaurado pela autoridade policial. Além da apreensão do material, os funcionários que estavam no estabelecimento foram formalmente orientados pela Polícia Militar sobre as implicações legais da compra e comercialização de cabos elétricos, componentes e equipamentos de uso exclusivo da concessionária.

De acordo com o tenente Gladston, responsável pela ocorrência, a receptação é crime previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro, e a reincidência poderá resultar em prisão em flagrante e encaminhamento imediato à Delegacia de Polícia.

A Equatorial Pará reforça que o furto de cabos e equipamentos elétricos vai muito além do prejuízo financeiro. Esse tipo de crime compromete o fornecimento de energia, pode provocar interrupções para milhares de consumidores, danificar equipamentos da rede e colocar em risco a vida da população e das equipes que atuam na manutenção do sistema elétrico.

A polícia destacou ainda que a receptação é parte fundamental da cadeia criminosa. Ao adquirir materiais furtados da rede elétrica, receptadores incentivam novas invasões, furtos e atos de vandalismo contra estruturas essenciais para o fornecimento de energia.

A empresa reforçou que seguirá atuando em conjunto com os órgãos de segurança pública para combater esse tipo de crime e orienta que qualquer atividade suspeita envolvendo a rede elétrica seja denunciada às autoridades competentes ou pelos canais oficiais da distribuidora.

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