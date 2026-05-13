Sete pessoas são presas em megaoperação contra furto de energia na Região Metropolitana de Belém

Sete pessoas foram presas em uma megaoperação de combate ao furto de energia em Santa Izabel, Benevides, Belém e Ananindeua. A ação iniciou na terça (12/5) e terminou nesta quarta-feira (13/5).

Durante a operação, foram identificadas diferentes formas de fraude e intervenções clandestinas na rede elétrica, prática considerada crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a quatro anos de reclusão, além de multa.

Entre os alvos fiscalizados estava um imóvel residencial que, segundo as equipes, permanecia há anos com ligação irregular após sucessivos cortes realizados pela distribuidora. De acordo com os agentes, o proprietário do imóvel ameaçou as equipes durante a fiscalização e tentou impedir a retirada do cabo utilizado na ligação clandestina.

Outro caso identificado ocorreu em uma escola particular em Santa Isabel, que estava com o fornecimento cortado no sistema, mas permanecia ligada à rede elétrica de forma irregular. Durante o flagrante, os agentes confirmaram que um representante do imóvel pagou para uma pessoa suspeita realizar a ligação irregular. Os cabos conectados sem autorização da empresa foram retirados novamente pelas equipes, e os responsáveis foram orientados a regularizar a situação junto à distribuidora de energia, com a instalação do padrão adequado.

Além disso, os agentes identificaram um imóvel com histórico recorrente de fraudes no medidor de energia. Segundo a Equatorial, o equipamento já havia sido substituído outras vezes, mas continuava sendo danificado para adulteração do consumo. Após mais um flagrante, o responsável foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Além do prejuízo financeiro causado ao sistema elétrico, a Equatorial alertou para o risco de intervenções na rede. Ligações irregulares podem provocar sobrecarga no sistema, oscilações no fornecimento de energia e até incêndios, afetando imóveis vizinhos ligados ao mesmo circuito elétrico.

A distribuidora reforçou que mantém ações permanentes de combate ao furto de energia em todo o estado, atuando em parceria com os órgãos de segurança pública para identificar fraudes, garantir a segurança da rede elétrica e assegurar a qualidade do fornecimento aos consumidores regularizados.