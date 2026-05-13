Colisão de ônibus e caminhão mata animais e fere passageiros entre Ulianópolis e Dom Eliseu

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (13), em um trecho da rodovia entre os municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu, no nordeste do Pará. A colisão deixou passageiros feridos e provocou a morte de animais que eram transportados no veículo de carga.

De acordo com informações preliminares, o caminhão seguia viagem transportando cavalos com destino ao município de Ribeirãozinho, no Maranhão, quando o motorista teria perdido o controle da direção. Testemunhas relataram que a pista estava escorregadia no momento do acidente.

Ainda segundo os relatos, parte da rodovia teria ficado coberta por grãos de soja após a passagem de outro caminhão, o que pode ter contribuído para o veículo derrapar. O caminhão acabou invadindo a contramão e atingiu o ônibus que trafegava no sentido oposto.

Com a força da batida, quatro cavalos morreram ainda no local. O motorista do caminhão e um tratador que acompanhava os animais sofreram ferimentos e precisaram ser encaminhados para atendimento médico.

No ônibus, passageiros tiveram escoriações e lesões consideradas leves. Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros, e aguarda o retorno.