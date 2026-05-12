Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido na PA-150, em Tailândia

Um homem, que não teve a identidade divulgada, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito registrado no começo da noite de segunda-feira (11/5), na rodovia PA-150, em Tailândia, nordeste do Pará. Um carro, modelo Toyota Corolla, colidiu com uma motocicleta, que era conduzida pela vítima.

De acordo com o portal Tailândia, o impacto da batida foi intenso e deixou o motociclista gravemente ferido. Equipes de socorro foram acionadas rapidamente para prestar atendimento à vítima, que foi encaminhada em estado grave para uma unidade de saúde da região. Até o momento, não há detalhes atualizados sobre o estado clínico do homem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.