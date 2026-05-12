Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido na PA-150, em Tailândia

Equipes de socorro foram acionadas rapidamente para prestar atendimento à vítima

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os veículos envolvidos no acidente. (Foto: Reprodução | Portal Tailândia)

Um homem, que não teve a identidade divulgada, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito registrado no começo da noite de segunda-feira (11/5), na rodovia PA-150, em Tailândia, nordeste do Pará. Um carro, modelo Toyota Corolla, colidiu com uma motocicleta, que era conduzida pela vítima.

De acordo com o portal Tailândia, o impacto da batida foi intenso e deixou o motociclista gravemente ferido. Equipes de socorro foram acionadas rapidamente para prestar atendimento à vítima, que foi encaminhada em estado grave para uma unidade de saúde da região. Até o momento, não há detalhes atualizados sobre o estado clínico do homem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

colisão entre carro e moto

homem gravemente ferido

pa-150

tailândia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido na PA-150, em Tailândia

Equipes de socorro foram acionadas rapidamente para prestar atendimento à vítima

12.05.26 18h09

POLÍCIA

Família sobrevive após carro capotar e cair em ribanceira na BR-316, em Santa Luzia do Pará

Até agora, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas. As vítimas receberam atendimento médico ainda no local

12.05.26 17h44

POLÍCIA

Homem é morto com facada no pescoço após discussão com o atual da ex-companheira no Marajó

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito alegou legítima defesa e disse que a vítima não aceitava o relacionamento dos dois

12.05.26 17h15

POLÍCIA

Veja o momento do acidente que causou a morte de motociclista na BR-316, em Ananindeua

Pelas filmagens, é possível ver que um carro tenta ultrapassar um caminhão, perde o controle e atinge a moto, conduzida pela vítima e que era ocupada por uma mulher

12.05.26 15h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Três homens são mortos a tiros dentro de caminhonete às margens da BR-163 em Novo Progresso

A Polícia Civil investiga o caso; dois suspeitos de furtarem joias das vítimas foram presos

11.05.26 20h31

POLÍCIA

Paraenses são presos suspeitos de sequestrarem e matarem empresário em Santa Catarina

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (11/05), quando a vítima foi rendida na garagem de casa, em Balneário Camboriú, e levada sob ameaça de arma branca até o município de Gaspar, onde foi amarrada e morta

12.05.26 14h15

POLÍCIA

Veja o momento do acidente que causou a morte de motociclista na BR-316, em Ananindeua

Pelas filmagens, é possível ver que um carro tenta ultrapassar um caminhão, perde o controle e atinge a moto, conduzida pela vítima e que era ocupada por uma mulher

12.05.26 15h55

POLÍCIA

Suspeito de matar o filho de 6 meses com terçado diz que queria acertar a esposa

Segundo a Polícia Militar, o homem confessou o crime e alegou que a intenção não era atingir o filho

11.05.26 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda