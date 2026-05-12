Paraenses são presos suspeitos de sequestrarem e matarem empresário em Santa Catarina

Os paraenses Erick Kaliel Venâncio de Souza e Werich Matheus Silva foram presos na segunda-feira (11/5), suspeitos de envolvimento na morte do empresário Alfredo Fragas dos Santos. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (11/05), quando a vítima foi rendida na garagem de casa, em Balneário Camboriú, e levada sob ameaça de arma branca até o município de Gaspar, onde foi amarrada e morta.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), os suspeitos realizaram transferências bancárias das contas da vítima e fugiram com o automóvel de Alfredo. Em uma operação integrada da PCSC e das polícias Militar e Federal, os agentes conseguiram identificar os autores e interceptar suas tentativas de fuga.

As autoridades informaram que um dos paraenses detidos era ex-funcionário da vítima e foi localizado em uma conexão aérea no aeroporto de Campinas, enquanto tentava fugir para o Pará. O segundo envolvido foi localizado e preso em Blumenau, onde os policiais apreenderam a arma branca utilizada no crime e as vestimentas usadas na execução.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia de Gaspar em conjunto com a DIC de Balneário Camboriú, indicam que o crime foi planejado após a demissão do mentor na última sexta-feira. Ambos os detidos confessaram a participação no delito durante os procedimentos de polícia judiciária.

Corpo encontrado

Segundo o portal SCC10, a PM informou que a guarnição foi acionada por meio de denúncia de um motorista, que relatou que havia parado o veículo em um terreno baldio próximo a uma ponte, no bairro Arraial do Ouro, para fazer necessidades básicas, quando avistou uma pessoa caída em uma ribanceira próxima ao rio.

No local, a polícia encontrou o corpo de um homem com os pés amarrados, apresentando lesões na região da cabeça e grande quantidade de sangue no local.

Após análise preliminar, a perícia descobriu que o empresário havia sido morto com um tiro de arma de fogo na cabeça, ainda conforme o SCC10. O calibre ainda não foi identificado.