Corpo de jovem desaparecido após cair de lancha é encontrado no rio Tapajós, em Santarém

O corpo do jovem Rayan Nogueira foi localizado na tarde de segunda-feira (11) nas águas do rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará. O rapaz estava desaparecido desde o último sábado (9), após cair de uma lancha nas proximidades da orla da cidade.

De acordo com informações apuradas, Rayan seguia em uma embarcação que vinha da região de Curuai, no Lago Grande. O acidente ocorreu quando a lancha já estava próxima do ponto de atracação, em frente à Praça Tiradentes. O jovem teria perdido o equilíbrio e caído no rio poucos metros antes do desembarque.

Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram operações de busca na área indicada por testemunhas. Os trabalhos contaram com mergulhadores e apoio de equipamentos especializados para tentar localizar a vítima.

O corpo foi encontrado cerca de dois dias após o início das buscas. As circunstâncias do acidente continuam sendo apuradas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.