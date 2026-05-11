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Polícia

Três homens são mortos a tiros dentro de caminhonete às margens da BR-163 em Novo Progresso

A Polícia Civil investiga o caso; dois suspeitos de furtarem joias das vítimas foram presos

O Liberal
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Três homens são mortos a tiros dentro de caminhonete às margens da BR-163 em Novo Progresso. (Reprodução/ redes sociais)

Três homens foram encontrados mortos às margens da BR-163, na altura do km 375 Sul, entre as comunidades Riozinho das Arraias e Santa Júlia, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado por volta das 15h02 da tarde desta segunda-feira (11).

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam em uma caminhonete Hilux, de placa TFA4I80, quando criminosos armados efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o veículo. Os três homens morreram ainda no local.

As vítimas foram identificadas como Kauan Câmara Soares, Weverton Moraes Sousa e um terceiro homem conhecido apenas pelo apelido de “Maranhãozinho”, que até o momento segue sem identificação oficial. A polícia informou que todos seriam moradores da região.

De acordo com o relatório policial, cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros foram encontradas próximas aos corpos, indicando execução. Alguns dos disparos atingiram a região da cabeça das vítimas.

No local estiveram equipes da Polícia Civil de Novo Progresso, sob comando do delegado César, além de policiais civis do distrito de Moraes Almeida. A Polícia Científica do Pará (PCIPA) realizou a coleta de vestígios e liberou os corpos para remoção ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda conforme a polícia, o local do crime não foi preservado antes da chegada das equipes, já que diversos populares estiveram presentes e chegaram a manusear os corpos. Durante esse período, joias pertencentes às vítimas, como cordões e pulseiras de ouro, teriam sido furtadas.

Prisões

Durante diligências realizadas após o crime, a Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de estarem com os objetos furtados das vítimas. Próximo à comunidade Santa Júlia, Francisco das Chagas de Oliveira Silva foi abordado e, com ele, os policiais encontraram um cordão e um pingente aparentemente de ouro pertencentes a uma das vítimas.

Já nas proximidades de Novo Progresso, a equipe da GUPM Polícia Mais Forte abordou Nilton Carlos Pereira da Silva. Com ele, os policiais localizaram uma pulseira aparentemente de ouro, também pertencente a uma das vítimas do triplo homicídio.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil segue investigando a autoria e a motivação do crime.

"A Polícia Civil informa que as circunstâncias do caso são apuradas pela Delegacia de Novo Progresso. Três homens foram encontrados mortos na BR-163, com ferimentos na região da cabeça. Dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar, apontados por furto aos pertences das vítimas. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, informou a PC, por meio de nota.

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