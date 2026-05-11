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Polícia

Dono de bar é morto a golpes de canivete em São Félix do Xingu; polícia procura suspeitos

Homicídio teria ocorrido durante uma confusão generalizada no estabelecimento 

O Liberal
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Dono de bar é morto a golpes de canivete em São Félix do Xingu; polícia procura suspeitos. (Reprodução/ Fato Regional)

Valdecir Alves Ribeiro foi assassinado a golpes de canivete na madrugada desta segunda-feira (11), em São Félix do Xingu, no Sul do Pará. Ele era proprietário do “Bar da Esquina”, localizado na Vila Clariane, a cerca de 80 quilômetros da sede do município, em uma região conhecida pelas belezas naturais. As informações são do site Fato Regional.

A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil, que atua em conjunto com policiais do 36º Batalhão da Polícia Militar na busca pelos envolvidos no homicídio.

De acordo com testemunhas, um dos suspeitos seria um homem identificado apenas como “Joel”. Os policiais foram acionados por volta de 1h da manhã, após uma confusão generalizada no estabelecimento.

Neste primeiro momento, a polícia ainda não informou se a morte foi intencional ou se ocorreu de forma acidental durante a briga. A Polícia Civil busca agora familiares e amigos de Valdecir para tentar entender possíveis motivações para o assassinato e esclarecer as circunstâncias do caso.

Informações que possam ajudar na localização de “Joel” e de outros envolvidos na confusão podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181. A ligação é gratuita, pode ser feita de forma anônima e o sigilo do informante é garantido.

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