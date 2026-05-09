Menina de 12 anos é estuprada por ocupantes de carro ao retornar da escola em Paragominas

A Polícia Civil investiga um caso de estupro de vulnerável registrado na tarde da última sexta-feira (8), na região da Colônia do Uraim, em Paragominas, no sudeste do Pará. A vítima é uma menina de 12 anos que teria sido pega à força por ocupantes de um carro particular. Familiares da vítima e moradores da comunidade fizeram um ato na tarde de sábado (9) pedindo justiça.

Conforme informações do portal B.O. Paragominas, a criança retornava da escola quando foi abordada, por volta de 17h30, nas proximidades da entrada da comunidade. Segundo o relato apresentado à polícia, um carro escuro parou ao lado dela, próximo a uma lombada, e os ocupantes a agarraram pelos cabelos, obrigando-a a entrar no banco traseiro do veículo.

Ainda de acordo com o depoimento da vítima, três homens participavam da ação. Enquanto um dirigia, os outros dois a seguravam no banco de trás. A menina relatou que teve a boca e os olhos cobertos durante o estupro.

Após o abuso, os suspeitos abandonaram a criança na Estrada da Colônia do Uraim, no sentido de Paragominas, próximo ao Centro de Encontro da Igreja Luz Para as Nações. O ponto fica a aproximadamente 1,5 quilômetro de onde ela havia sido sequestrada.

Durante a tarde de sábado, familiares, amigos e moradores da área fizeram um protesto e caminharam pelas ruas da comunidade com cartazes pedindo justiça. As pessoas exigem que os três suspeitos sejam encontrados o mais rápido possível, para que o crime não ocorra com outras crianças.

A ocorrência sobre o abuso sexual foi registrada na Delegacia de Paragominas e o caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), que conduz as investigações. A polícia tenta identificar os autores e localizar o automóvel utilizado na ação criminosa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.