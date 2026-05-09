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Polícia

Homem que estava desaparecido é encontrado morto e amarrado em casa abandonada em Tucumã

O corpo foi localizado na manhã de sábado (9) com sinais de violência

O Liberal
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Homem que estava desaparecido é encontrado morto e amarrado em casa abandonada em Tucumã. (Foto: Redes Sociais)

O corpo de um homem identificado como Rafael Carmo Maciel foi encontrado em avançado estado de decomposição na manhã de sábado (9), dentro de uma casa abandonada no setor Lago das Rosas, em Tucumã, no sul do Pará. O corpo estava amarrado e apresentava sinais de violência. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio doloso.

As investigações começaram após a circulação de um vídeo em grupos de WhatsApp que mostrava um homem aparentemente morto e com marcas de sangue. A partir das imagens, policiais civis iniciaram levantamentos para identificar a vítima e chegaram ao nome de Rafael.

Segundo informações apuradas pela polícia, Rafael havia saído de São Félix do Xingu com destino a Tucumã no último dia 6 de maio. Desde então, ele não manteve mais contato com familiares, o que aumentou a preocupação da família. Poucos dias depois, parentes receberam o vídeo que passou a circular nas redes sociais.

Com apoio de militares do 36º Batalhão da Polícia Militar, equipes da Delegacia de Tucumã intensificaram as buscas e analisaram imagens de câmeras de segurança próximas à rodoviária da cidade. As gravações mostraram o momento em que Rafael desembarca e segue em um mototáxi em direção ao setor Lago das Rosas.

Durante as diligências, os investigadores passaram a suspeitar de uma casa abandonada localizada na área indicada pelas imagens. No imóvel, as equipes encontraram o corpo da vítima com as mãos amarradas por uma corda. Não há informações se o crime teria sido cometido com facas ou arma de fogo. Próximo ao cadáver também foi localizada uma bolsa contendo um registro de nascimento em nome de Rafael Carmo Maciel, o que auxiliou na confirmação da identidade.

O corpo foi removido e encaminhado ao hospital para exames periciais. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis pelo homicídio.

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