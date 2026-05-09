Dono de padaria é encontrado morto dentro de estabelecimento no Pará

Um homem identificado como Alessandro Sousa da Silva foi encontrado morto na manhã deste sábado (9), dentro de uma padaria localizada na rua Marechal Deodoro, no bairro Santa Catarina, em Castanhal, no nordeste paraense. O caso foi registrado pela Polícia Militar como “morte a esclarecer”, com indícios preliminares de morte natural.

Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, funcionários da Padaria Forno a Lenha chegaram ao estabelecimento por volta das 5h50 para iniciar as atividades do dia, mas estranharam o fato de o proprietário não responder aos chamados e não abrir a porta do local.

Ainda de acordo com os relatos, os trabalhadores olharam pela brecha da porta e visualizaram Alessandro deitado em uma rede. Diante da situação, eles arrombaram a entrada da padaria e constataram que o homem já estava sem vida.

A vítima não apresentava lesões aparentes, o que reforça a suspeita inicial de morte natural. Funcionários informaram à polícia que estiveram com Alessandro até mais tarde da noite anterior e que ele aparentava estar bem, sem sinais de problemas de saúde ou comportamento fora do normal.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os procedimentos legais e a remoção do corpo.