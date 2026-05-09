Câmeras do Ciop ajudam a identificar e prender dupla foragida da Justiça na Grande Belém

Um homem e uma mulher, que haviam sido condenados pelos crimes de roubo e furto, foram capturados na sexta-feira (8/5), na Região Metropolitana de Belém. As prisões ocorreram após câmeras do Centro Integrado de Operações (Ciop) ajudarem a identificar a dupla foragida da Justiça.

Entre os capturados está uma mulher condenada a 20 anos de prisão pelo crime de furto e foragida da Justiça desde 2022. Ela foi localizada na Estrada do Aurá, em Ananindeua, e encaminhada à delegacia da região por equipes do 30° Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O outro suspeito identificado é um homem condenado a quatro anos de prisão pelo crime de roubo e foragido da polícia desde 2018. Ele foi localizado na avenida Ceará com a Almirante Barroso e encaminhado por equipes do 2° BPM para a Seccional de São Brás, em Belém.

O diretor do Ciop, tenente-coronel Felipe Aires, destacou a importância do centro no auxílio às forças de segurança em ações conjuntas. “O Ciop atua no monitoramento intensivo e na análise de informações essenciais para a colaboração direta em investigações e localização de suspeitos. A vigilância e o gerenciamento de ocorrências do centro ocorrem 24 horas por dia, integrando outras forças de segurança pública em atuações como este caso”, observou.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel da PM Ed-Lin Anselmo, enfatizou que a integração entre os órgãos de segurança tem fortalecido a busca e prisão de foragidos da Justiça. “A atuação em conjunto com outras forças de segurança do Estado tem ampliado a eficiência do trabalho que estamos desenvolvendo para identificar e capturar suspeitos procurados pela Justiça. O monitoramento ostensivo e a vigilância constante do Ciop resultam em informações precisas e capturas rápidas. O investimento no fortalecimento tecnológico é uma das ações que o governo do Estado realiza de maneira intensiva para garantir a redução da criminalidade”, frisou.