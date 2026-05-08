Trio é preso suspeito de envolvimento em caso de estupro coletivo em Belém

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do Mangueirão, deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Despertar, que resultou na prisão em flagrante de três homens suspeitos de estupro coletivo contra uma adolescente de 15 anos, no distrito de Outeiro, em Belém.

As investigações apontam que a vítima e um amigo foram levados pelos suspeitos até uma residência sob o pretexto de um passeio. Durante o trajeto, os investigados ofereceram bebidas alcoólicas e substâncias que fizeram com que a adolescente perdesse totalmente a consciência.

A delegada Alline Mota, responsável pela prisão em flagrante dos suspeitos, explicou a dinâmica da ação criminosa. “Ao despertar, a vítima percebeu que estava sendo vítima de violência sexual por um dos investigados, enquanto os outros dois davam suporte à ação criminosa. Ao tentar pedir ajuda, a adolescente e o amigo, que testemunhou os fatos e tentou defendê-la, foram agredidos pelos suspeitos. Ainda assim, a vítima conseguiu fugir da residência e acionar o Centro Integrado de Operações (Ciop)”, afirmou.

Após diligências ininterruptas e um cerco estratégico realizado pelas equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), os três suspeitos foram localizados escondidos em um balneário isolado de Outeiro.

Durante os interrogatórios, os investigados negaram a prática do ato sexual, mas confessaram ter oferecido bebidas alcoólicas à vítima até que ela ficasse inconsciente, elemento que reforça a tipificação do crime de estupro de vulnerável.

A operação contou com o apoio das equipes da Deaca Santa Casa, Deaca Ananindeua, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Ananindeua, Grupo de Trabalho de Apoio a Vulneráveis (GTV) e Divisão de Operações de Inteligência (DOI), vinculadas ao Núcleo de Apoio à Investigação (NAI).

Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial e estão à disposição da Justiça. Com a prisão em flagrante dos envolvidos, a Polícia Civil reafirma o compromisso com o combate rigoroso aos crimes sexuais e a proteção integral de crianças e adolescentes.