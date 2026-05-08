Operação da Polícia Civil prende sete suspeitos de tráfico e ligação com facção em Irituia

Sete pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil do Pará realizada nesta sexta-feira (8), em Irituia, no nordeste paraense. A ação teve como alvo investigados por tráfico de drogas, associação criminosa e possível ligação com ataques atribuídos a facções criminosas na região.

De acordo com a polícia, a operação foi coordenada pela Delegacia de Irituia, com apoio das delegacias de Santo Antônio do Tauá, Castanhal e São Miguel do Guamá, além de equipes da Polícia Militar.

As investigações também buscam esclarecer a participação de suspeitos em um roubo classificado como “punitivo” contra uma idosa. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado após a vítima comentar, em rede social, sobre a prisão de Gracilete Sousa de Oliveira por tráfico de drogas.

Outro ponto investigado é a suposta ligação de Matheus Mariano dos Reis Gama e do irmão dele com o incêndio criminoso de caminhões da empresa Marborges.

Durante o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, foram presos Gracilete Sousa de Oliveira, Matheus Mariano dos Reis Gama, Ronald Pinheiro Vera Cruz, Jhemeson de Oliveira Soares, Laurranny Saffira Silva dos Santos, Alex Castro de Oliveira e Rayane Martins Gales.

Nas residências dos investigados, os policiais apreenderam porções de substâncias semelhantes à cocaína, maconha e oxi, munições calibre .38, balanças de precisão, celulares, embalagens para armazenamento de drogas e dinheiro em espécie.

Na casa de Rayane Martins Gales, a polícia informou ter encontrado drogas escondidas em uma bolsa. Já na residência de Alex Castro de Oliveira foram apreendidas trouxas de cocaína, munições e materiais usados para fracionamento de entorpecentes.

Em outro endereço alvo da operação, os policiais relataram resistência durante a abordagem. Segundo a corporação, Jhemeson de Oliveira Soares teria avançado contra um policial e precisou ser contido. No local, também foram encontradas porções de drogas escondidas em uma bolsa no telhado da residência.

Na casa de Matheus Mariano dos Reis Gama e Gracilete Sousa de Oliveira, os agentes apreenderam aproximadamente 68 gramas de substância semelhante à cocaína, seis aparelhos celulares e R$ 217 em dinheiro.

A Polícia Civil afirmou que a integração entre as forças de segurança foi essencial para o cumprimento simultâneo das diligências e para o avanço das investigações relacionadas ao crime organizado no nordeste do Pará.