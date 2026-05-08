PM apreende mais de 460 kg de maconha escondidos em caminhão na BR-153, no sudeste do Pará

A Polícia Militar apreendeu 460,1 quilos de substância análoga à maconha durante fiscalização realizada na operação “Fim de Linha”, na madrugada desta sexta-feira (8), na BR-153, em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. A droga estava escondida em um caminhão abordado por equipes do 19º Pelotão da PM.

Segundo a corporação, a apreensão ocorreu após os policiais suspeitarem da atitude do motorista, que freou bruscamente ao perceber a aproximação da viatura enquanto seguia no sentido de São Domingos do Araguaia para São Geraldo do Araguaia.

A abordagem foi realizada pela guarnição comandada pelo 2º sargento Manoel, composta ainda pelo sargento Nunes, cabos Cleovando, Kaique e Richardson, além do soldado André. Durante a fiscalização, o condutor informou que havia saído de Belém com destino a Araguaína, no Tocantins, e alegou que o caminhão estava vazio.

De acordo com a PM, o nervosismo apresentado pelo motorista levou os agentes a realizarem uma vistoria minuciosa no compartimento de carga. Inicialmente, ele afirmou que havia apenas “cintas de amarração” no reboque.

No entanto, os policiais encontraram 16 sacos de fibra contendo tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando 460,1 quilos do entorpecente.

Após receber voz de prisão, o motorista relatou que carregou a droga em um posto de combustíveis em Marabá e que receberia R$ 5 mil para transportar o material até Araguaína (TO).

O suspeito, o caminhão e toda a droga apreendida foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Operação “Fim de Linha”

A operação “Fim de Linha” foi deflagrada pela Polícia Militar na quarta-feira (7), em todo o Pará, com foco em fiscalizações e bloqueios estratégicos para combater ações do crime organizado no Estado.